Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Illegales Glückspiel - Automaten sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag traf die Polizei, gegen 14.45 Uhr, sieben Männer in den Räumlichkeiten eines Wohnhauses auf der Carl-Duisberg-Straße an, die gegen die Coronaschutzverordnung verstießen. Vier der Männer spielten zu diesem Zeitpunkt Karten. Weiterhin konnten acht Spielautomaten in den Räumlichkeiten aufgefunden werden. Drei Automaten waren nicht angemeldet und wurden daher sichergestellt. Ein aufgefundenes Messer wurde ebenfalls sichergestellt. Alle Beteiligten kommen aus Marl. Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung, des unerlaubten Veranstaltens eines Glückspiels sowie der Beteiligung an einem Glückspiel und des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden gefertigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

