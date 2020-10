Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Radfahrer stützt und wird schwer verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstag gegen 07.00 Uhr war ein 54-jähriger Radfahrer aus Beesel/NL mit seinem Fahrrad auf der Straße 'Christenfeld' in Richtung Bracht unterwegs, als er offenbar stürzte und sich dabei verletzte. Ein Zeuge informierte Rettungsdienst und Polizei. Der 54-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (983)

