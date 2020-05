Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkw am 07.05. ausgebrannt - Brandstiftung

Hauenstein (ots)

Wie bereits berichtet, brannten am 07.05., kurz nach 01:00 Uhr, zwei auf dem Parkplatz Pirmasenser Straße/Waldenburgerstraße nebeneinander geparkte Fahrzeuge aus. Es handelte sich um einen weißen Opel Astra und einen schwarzen A-Klasse-Mercedes, die beide vollständig zerstört wurden. Ein Gutachter stellte jetzt zweifelsfrei fest, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

