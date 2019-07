Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Hauptbahnhof Aachen und Bahnhof Rothe-Erde

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben sowohl am Aachner Haupt-bahnhof, als auch am Bahnhof Aachen Rothe-Erde zwei Perso-nen festgenommen.

Am Hauptbahnhof kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 43-jährigen Mann. Bei der Überprüfung wurde die Fahn-dungsnotierung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls festgestellt. Er war zur Strafvollstreckung mit Haftbefehl ausgeschrieben worden. Der 43-Jährige wurde vor Ort festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Demnach musste der Mann eine Geldstrafe in Höhe von fast 550,- Euro bezahlen oder ersatzweise eine 47-tägige Haftstrafe verbüßen. Da er die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, führte man ihn der Justizvollzugsanstalt in Aachen zu.

Eine weitere Streife der Bundespolizei kontrollierte eine 42-jährige Frau am Bahnhof Aachen Rothe-Erde. Hierbei stellten die Beamten insgesamt drei Fahndungen wegen diverser Eigentumsdelikte fest. Unter anderem wurde sie von der Staatsanwaltschaft Hannover mit Haftbefehl gesucht. Sie musste demnach noch eine Geldstrafe von insgesamt 600,- Euro entrichten. Zur Klärung des Sachverhaltes führte man sie der Dienststelle am Aachner Hauptbahnhof zu. Sie konnte durch Zahlung der Geldstrafe die Gefängnisstrafe noch in letzter Sekunde abwenden und die Dienststelle verlassen.

