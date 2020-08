Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Sturz vom Rad verletzt

Stadtlohn (ots)

Von der Pedale abgerutscht und in die Speichen seines Vorderrades geraten ist ein zwölfjähriger Schüler am Dienstag in Stadtlohn. Der Junge befuhr gegen 13.50 Uhr die Uferstraße in Richtung Mühlenstraße, als es zu dem Unfall kam. Ein Rettungswagen brachte den Stadtlohner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

