Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gefährliche Überholmanöver, Polizei sucht Zeugen

Treia, silberstedt (ots)

Der Fahrer eines gelben VW Polo mit nordfriesischem Kennzeichen (NF) hat auf der B 201 zwischen Treia und Silberstedt einige Autofahrer durch seine Fahrweise gefährdet. Am Montag, 17. August, gegen 17.15 Uhr, überholte der Mann mehrfach trotz Gegenverkehrs andere Fahrzeuge. Zudem missachtete er deutlich den erforderlichen Sicherheitsabstand zu dem Vorausfahrenden und überholte schließlich im Bereich Jägerkrug eine weitere Kolonne trotz durchgezogener Linie. Beamte der Polizeistation Silberstedt leiteten ein Strafverfahren ein. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04626-4049920 oder per e-mail Silberstedt.PST@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

