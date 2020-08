Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Kellnerportemonnaie entwendet

Legden (ots)

Bargeld haben Einbrecher aus einer Gaststätte in Legden gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatten sich die Täter mit Gewalt Zugang in das Gebäude an der Hauptstraße verschafft: Die Unbekannten brachen ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf. Aus dem Inneren ließen sie ein schwarzes Kellnerportemonnaie samt Geld mitgehen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr; Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell