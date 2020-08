Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen Baum geprallt

Gronau (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von circa 11.000 Euro bilden die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Gronau ereignet hat. Ein 86-Jähriger befuhr gegen 16.55 Uhr mit seinem Wagen die Gildehauser Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Unfallstelle kam der Gronauer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Fahrer. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

