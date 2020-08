Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Jesus-Figur beschädigt

Ahaus (ots)

An einem Bildstock zu schaffen gemacht haben sich Unbekannte in Ahaus-Wessum: Die Täter beschädigten das Gesicht einer Jesus-Figur aus Gips, die zu einer Kreuzwegstation am Schützenfestplatz an der Martinistraße gehört. Entdeckt wurde die Tat am Dienstag. Der Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

