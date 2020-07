Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit knappen 1,9 Promille auf Fahrrad unterwegs

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 13:00 Uhr über die Brücke des Ischelandteiches. Dort fiel ihnen eine Fahrradfahrerin auf, die auf dem Gehweg in Richtung Boeler Straße fuhr. Sie schwankte stark und drohte umzukippen. Als die Beamten den Streifenwagen anhielten, lag die 55-Jährige bereits halb auf der Fahrbahn, halb auf dem Gehweg. Sie war unverletzt, jedoch ging starker Alkoholgeruch von ihr aus. Ein Test zeigte an, dass sie mit fast 1,9 Promille stark betrunken war. Die Polizisten nahmen die Hagenerin mit auf die Wache, ließen ihr eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihr die Weiterfahrt mit Fahrzeugen. Das Verkehrskommissariat hat den Fall jetzt übernommen. (sh)

