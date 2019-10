Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto gegen Fahrradfahrer

Rastatt (ots)

Das Fahrmanöver einer 85-jährigen Autofahrerin führte am Mittwochnachmittag zur Kollision mit einem Radfahrer. Letzterer, welcher gegen 14:50 Uhr die Engelstraße in Höhe der dortigen Schule befuhr, wurde durch das plötzliche Anfahren der am rechten Fahrbahnrand stehenden Seniorin von ihrem Wagen erfasst und stürzte auf die Straße. Hierbei trug der 34-jährige Radler leichte Verletzungen davon. Eine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle war nicht ntowendig.

/me

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell