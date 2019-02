Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 37-jähriger Mann klaut in mehreren Dortmunder Geschäften, Bundespolizei bringt ihn in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Ein 37-jähriger rumänischer Staatsangehöriger stahl am gestrigen Tage (26. Februar) Waren in einem Drogeriemarkt in der Dortmunder Innenstadt. Als ein Ladendetektiv ihn stoppen wollte, flüchtete er in den Hauptbahnhof. Dort wurde er wiedererkannt und später von Bundespolizisten festgenommen.

Ein Mann wurde gestern in einem Drogeriemarkt in der Dortmunder Innenstadt von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Waren im Gesamtwert von 155 Euro stahl. Als er die Kasse ohne zu zahlen verließ, wollte der Detektiv ihn aufhalten. Der 37-Jährige riss sich jedoch los und flüchtete. Die Tasche mit dem Diebesgut ließ er dabei zurück. Allerdings hatte der Ladendetektiv die richtige Vermutung und informierte seinen Kollegen in einem Geschäft im Dortmunder Hauptbahnhof über den Vorfall. Nur wenig später wurde der Mann auch dort von dem zwischenzeitlich in Kenntnis gesetzten Mitarbeiter beobachtet. Dieser erkannte den 37-Jährigen sofort, denn bereits am vergangenen Sonntag stahl er auch dort Waren. Unmittelbar alarmierte der Ladendetektiv die Bundespolizei, die den Dieb noch im Bahnhof stellen konnte. Auf der Wache versuchte er später zu fliehen, konnte aber sofort gehalten werden. Bei ihm wurden unterschiedliche Gegenstände (Parfum, Armbanduhr, Getränkedosen, Headset, USB-Ladekabel etc.) aufgefunden, die sichergestellt worden sind. Sofortige Ermittlungen ergaben, dass der Mann erst am 22. Februar wegen Diebstahls aus der Untersuchungshaft entlassen wurde.

Er wurde erneut dem Haftrichter vorgeführt und nach Schilderung der zurückliegenden Taten wieder in die JVA eingeliefert.

