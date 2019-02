Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei fassen Trickdiebe auf frischer Tat

Duisburg (ots)

Zwei Bosnierinnen (27, 32) entwendeten einer Reisenden (70) am Dienstagmittag (26. Februar) um 11.50 Uhr im Duisburger Hauptbahnhof beim Einstieg in einen Zug die Geldbörse. Zivilfahnder der Bundespolizei nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest.

Beim Einstieg in den ICE 2216 auf dem Bahnsteig 12 im Duisburger Hauptbahnhof erzeugte eine Täterin beim Einstieg von vorne ein Gedrängel und die andere Täterin trat von hinten an die 70-Jährige heran, öffnete ihre Handtasche, entnahm die Geldbörse und übergab diese an die Täterin, die sich bereits im Zug befand.

Zivilfahnder der Bundespolizei fiel das Vorgehen der zwei Frauen auf. Sie bemerkten, wie eine der Täterinnen etwas in ihrem Schal einwickelte. Danach sprangen die Frauen wieder aus dem Zug und begaben sich in den Personentunnel. Zivilfahnder befragten nun die Geschädigte und stellten zeitgleich die Diebinnen im Duisburger Hauptbahnhof.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte eine Geldbörse aufgefunden werden. Die Reisende berichtete, dass sich in ihrer Geldbörse circa 300 Euro befanden. Das stimmte mit dem aufgefundenen Portemonnaie überein. Der Ausweis der 70-jährigen Geschädigten befand sich ebenfalls in dem Portemonnaie

Die Täterinnen wurden vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Die Personalien konnten festgestellt werden und die Einleitung des Strafverfahrens aufgrund des Bandendiebstahls wurde ihnen mitgeteilt. Um 14.50 Uhr verließen die Tatverdächtigen die Dienststelle. Das Stehlgut konnte der Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

In diesem Zusammenhang möchte die Bundespolizei noch mal auf die Vorgehensweise professioneller Taschendiebe hingewiesen. Diese gehen arbeitsteilig vor und sind meist in Gruppen unterwegs. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. Besonders genutzt werden Ein- und Ausstiegsvorgänge im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Werden Sie aufmerksam, wenn Personen den Einstiegsvorgang absichtlich verzögern und/oder Personen, die zu nahe an Sie herantreten.

