Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Von Auto erfasst

Offenburg (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin und ein Sachschaden von rund 700 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend. Die 34 Jahre alte Lenkerin des Zweirads war kurz vor 21 Uhr auf der Moltkestraße unterwegs, als der ihr entgegenkommende Fahrer eines VW nach links in die Turnhallenstraße einbiegen wollte und es hierbei zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die Mittdreißigerin zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Offenburg gebracht.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell