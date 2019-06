Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Auto fährt gegen Mauer

Offenburg (ots)

Am Sonntag kam um 06:45 Uhr ein Fahrzugführer aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der B 462 in Höhe Langenbrand von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in eine Mauer. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die B 462 musste während der Unfallaufnahme / Bergung des Autowracks / Reinigung der Fahrbahn in beide Richtungen für mehr als 2 Stunden voll gesperrt werden.

