Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Scheunenbrand

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend brannte eine Scheune an der Straße An der Brennerei komplett nieder. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei etwa 150.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell