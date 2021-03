Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Parkplatzstreit - Polizei stellt Schreckschusswaffen sicher

Recklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bottroper Straße sind am Samstagmittag zwei Männer in Streit geraten. Einer der Beteiligten, ein 32-Jähriger aus Essen, rief gegen 13.30 Uhr die Polizei, weil sein Kontrahent offensichtlich eine Waffe dabei hatte. Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 62-jährigen Mannes aus Gladbeck fanden die Beamten dann tatsächlich zwei Schreckschusswaffen und ein Taschenmesser. Die Waffen wurden sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell