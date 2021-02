Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Neuenkirchen: Einbruch in Gartenhütte

Melle (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag im Ortsteil Neuenkirchen in eine Gartenhütte eingebrochen und haben Gartengeräte entwendet. Die Täter schlichen sich in der Spechtsheide auf ein unweit der Gerdener Straße gelegenes Grundstück, hebelten die Holztür der Gartenhütte auf und nahmen einen Rasenmäher der Marke Honda, eine Heckenschere von Bosch sowie eine elektrische Gartenschere von Makita mit. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Meller Polizei unter 05422-920600 entgegen.

