Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Einbruch im Friesenweg

Alfhausen (ots)

Ein Wohnhaus im Friesenweg war in der Nacht zu Samstag das Ziel eines Einbrechers. Der Täter öffnete gewaltsam ein Kellerfenster und gelangte so in das Gebäude. Dort durchsuchte er das Inventar nach Wertgegenständen und erbeutete neben Bargeld auch Schmuck. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei unter 05439-9690.

