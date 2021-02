Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Exhibitionist mit weißem Jogginganzug

Fürstenau (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Samstagnachmittag am Wingerberg zwei Frauen in exhibitionistischer Weise gezeigt hat. Die beiden Spaziergängerinnen wurde gegen 15 Uhr von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt, der wenig später an einem Straßenbaum stand und sich mit der Hand befriedigte. Die Frauen schenkten dem Mann keine Beachtung und setzten ihren Weg in Richtung Wasserwerk fort. Sie konnten noch beobachten, wie der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt zurückfuhr. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, um die 175 cm groß und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war der Exhibitionist zur Tatzeit mit einem weißen Jogginganzug, der goldfarbene Applikationen besaß. Wer Hinweise zum Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Bersenbrücker Polizei in Verbindung. Telefon: 05439-9690.

