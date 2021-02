Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-Wehrendorf: Unfallflucht in der Papenbreede

Bad Essen (ots)

Am Freitag kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz der Post in der Papenbreede zu einer Unfallflucht. Eine dort abgestellte blaue Mercedes E-Klasse wurde zwischen 8 Uhr und 13.50 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmter unter 05471-9710 entgegen.

