Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Mit Baseballschläger auf Auto eingeschlagen

RaesfeldRaesfeld (ots)

Mit der Faust in das Gesicht eines 20-jährigen Dortmunders hat ein 34-jähriger Mann aus Wesel in der Silvesternacht geschlagen. Zuvor sei es gegen 00.25 Uhr in Raesfeld auf der Ginsterstraße zu einem Streit über die gefahrene Geschwindigkeit des Dortmunders gekommen. Im Verlauf des Streites habe der Weseler einen Baseballschläger aus seinem Fahrzeug geholt und damit auf das Auto des 20-Jährigen geschlagen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter nicht antreffen. Bei der Überprüfung des unverschlossenen Fahrzeugs des Flüchtigen stellte sich heraus, dass der Wagen zur Entstempelung ausgeschrieben war. Im Fahrzeug befanden sich "Polenböller", eine selbstgebastelte Böllerkonstruktion sowie ein Taser. Diese Gegenstände und der im Wagen liegende Fahrzeugschein sowie den Schlüssel stellten die Beamten sicher.

