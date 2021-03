Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen

Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Im Zeitraum von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, wurde ein auf der Glück-auf-Straße geparkter, weißer Audi Q5 beschädigt. Der Unfallverursacher hat die Unfallörtlichkeit unerkannt verlassen. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Auf dem Riedweg beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen VW Touran. Das Auto stand in einer Parkbucht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Festgestellt wurde die Beschädigung am Montag, gegen 11:00 Uhr. Der Unfall selbst kann aber schon einige Tage zurückliegen. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Castrop-Rauxel:

Dienstagnacht, zwischen 00:30 Uhr und 01:10 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi A6 in schwarz auf der Straße Am Hügel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

Ein auf einem Geschäftsparkplatz abgestellter Imbisswagen wurde in Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Montag, 08:45 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Parkplatz befindet sich an der Siemensstraße. Die untere Holzverkleidung des Imbisswagens weist eine Beschädigung von etwa 2.500 Euro auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Am Montag kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Unfall mit Flucht auf der Bladenhorster Straße. Die Unfallörtlichkeit liegt in Richtung Herner Straße, einige Meter hinter der Straße Messekamp. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Renault Kangoo und entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Roter Fremdlack war erkennbar. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Datteln:

Ein gelber VW Arteon wurde in der Zeit von Sonntag, 14:00 Uhr, auf Montag, 13:00 Uhr, an der Bahnhofstraße beschädigt. Die Beschädigung liegt bei ca. 3.000 Euro. Konkrete Hinweise auf den bisher unbekannten Verursacher liegen nicht vor.

Bottrop:

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, einen geparkten Hyundai i10. Dieser stand auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Horster Straße, im Stadtteil Boy. Die Beschädigung wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Marl:

An einem Unterstand für Einkaufwagen wurde am Montag, gegen 16:00 Uhr, ein Schaden festgestellt. Der Unfall kann sich jedoch schon einige Tage zuvor ereignet haben. Der genaue Unfallort befindet sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Breddenkampstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bisher nicht vor.

Eine 52-jähriger Hertenerin fuhr am Dienstag, gegen 07:00 Uhr, mit ihrem Auto auf der Hertener Straße in Richtung Marl, als sie in ein unbekannter Autofahrer kurz nach der Langenbochumer Straße überholte. Der Autofahrer war zuvor von der Langenbochumer Straße auf die Hertener Straße abgebogen. Während des Überholvorgangs musste die Hertenerin nach rechts ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Sie war nicht verletzt. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro wird angenommen. Der flüchtige Fahrer soll zwischen Ende 30 und Anfang 40 sein. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell