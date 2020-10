Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unbekannte beschädigen fünf geparkte Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Heidelberger Stadtteil Neuenheim in der Lutherstraße fünf geparkte Pkw beschädigt. An vier Mercedes-Benz E-Klasse wurden die Mercedes-Sterne auf der Motorhaube abgerissen, bei einem Dacia die Scheibenwischer mit Klebstoff festgeklebt. Auch in das Türschloss der Fahrertür des Dacia füllten die Unbekannten vermutlich mit Sekundenkleber. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

