Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, B535, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kollidiert mit Linienbus - hoher Sachschaden

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der B535 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus - es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen missachtete eine 57-Jährige beim Auffahren auf die Bundesstraße die Vorfahrt des Linienbusses, welcher trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Am BMW der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro, zudem wurde die 57-Jährige beim Unfall leicht verletzt. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

