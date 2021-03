Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit zwei Verletzte

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall am Mittwoch, um 15.00 Uhr, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt vom Unfallort. Eine bisher unbekannter Mann, eine 39-Jährige und eine 60-Jährige, beide Frauen aus Castrop-Rauxel, fuhren mit ihren Autos auf der Henrichenburger Straße in Richtung Henrichenburg. An der Kreuzung zur Römerstraße hielten alle an der Ampel an. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte sich auf der Rechtsabbiegerspur eingeordnet, die beiden Autofahrerinnen auf der Geradausspur. Bei Grün wechselte der unbekannte Mann mit seinem Auto plötzlich auf die Spur der beiden Autofahrerinnen. Die 39-Jährige musste aufgrund seines Fahrmanövers eine Vollbremsung einleiten, weshalb ihr die 60-Jährige auffuhr. Die beiden Frauen waren leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unerkannt fort und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30-40 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer Beanie-Mütze. Bei seinem Auto soll es sich um einen schwarzen BMW, vermutlich Kombi oder Limousine mit Essener Kennzeichen, gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell