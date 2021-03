Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zweiradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 80-Jähriger, gegen 13.00 Uhr, mit seinem Auto auf der Straße Türkenort in Richtung Hafenstraße. Ein 83-jähriger Mann fuhr mit seinem Kleinkraftrad direkt hinter ihm. Im Kreuzungsbereich hielt der 80-Jährige an, da er nach links in die Kreuzstraße abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer fuhr rechts an ihm vorbei, stieß dabei gegen das Auto des 80-Jährigen und kam zu Fall. Der 83-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Männer wohnen in Datteln. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

