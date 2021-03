Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Ein Mann nach Diebstahl festgehalten - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

An der Hohe Straße entwendeten am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, zwei Tatverdächtige ein elektrisches Werkzeug aus einem unverschlossenen Auto und flüchteten in Richtung Heibeckstraße. Ein Flüchtiger konnte in einer Nebenstraße von dem 41-jährigen Geschädigten aus Oer-Erkenschwick und einem 49-jährigen Zeugen aus Castrop-Rauxel bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des 33-jährigen Mannes aus Datteln fand die Polizei zwei Messer und ein Laubblasgerät auf. Das gestohlene Werkzeug deponierten die beiden Tatverdächtigen während ihrer Flucht unter einem anderen Auto. Das elektronische Werkzeug sowie die bei dem Tatverdächtigen aufgefundenen Gegenstände wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,70m - 1,75m groß, dunkle Haare, Cappie, schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell