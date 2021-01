Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Führerscheine nach unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

SchleswigSchleswig (ots)

Am Freitagnachmittag (08. Januar 2021) gegen 16.50 Uhr entschloss sich eine zivile Polizeistreife in der Gottorfstraße in Schleswig zu einer Verkehrskontrolle.

An einer roten Ampel warteten nebeneinander zwei Pkw BMW auf die Grünphase. Hinter einem der Fahrzeuge befand sich der zivile Streifenwagen. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, gaben die beiden wartenden BMW Vollgas. Die Fahrzeuge konnten im weiteren Verlauf gestoppt werden. Beide Fahrer, ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Schleswiger, mussten ihren Führerschein abgeben. Ihnen wird die Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens vorgeworfen.

Außerdem müssen sich die Fahrzeugführer und die Fahrzeughalter beider Pkw wegen fehlenden Versicherungsschutzes verantworten. Bei beiden Fahrzeugen wurden durch die eingesetzten Beamten die Zulassungsplaketten entfernt.

