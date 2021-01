Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in Autohaus und Diebstahl eines Fahrzeugs, PKW aufgefunden, Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

HusumHusum (ots)

In der Silvesternacht (01.01.21) wurde im Zeitraum von 00.36 Uhr bis 01.12 Uhr in ein Autohaus in der Robert-Koch-Straße in Husum eingebrochen. Der unbekannte Täter entwendete aus dem Büro den Fahrzeugschlüssel eines neuwertigen schwarzen Ford Kuga mit Ratzeburger Kennzeichen (RZ). Das Fahrzeug wurde am Donnerstag (07.01.21) im Engelburger Weg (ca. 50 m entfernt von der Schleswiger Chaussee) wieder aufgefunden. Dort solle es laut Zeugenaussagen mindestens seit Montag (04.01.21) gestanden haben. Durch den unbekannten Täter wurde offenbar versucht, das gestohlene Fahrzeug in Brand zu stecken. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Husum fragt: Wer hat in der Silvesternacht auffällige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch und dem Autodiebstahl in Verbindung stehen könnten? Wer hat das Fahrzeug bereits vor dem Auffinden am Donnerstag gesehen? Wie lange stand der Ford bereits im Engelsburger Weg? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell