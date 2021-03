Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall mit einem Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen, gegen 02.20 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Halterner Straße und wollte nach links in die Straße Am Katenberg abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er auf Höhe einer Verkehrsinsel die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Laternenmast. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto und die Laterne wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

