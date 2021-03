Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autospiegel abgetreten - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In den Uhlenwiesen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Autos beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter an insgesamt sechs geparkten Fahrzeugen die Spiegel abgetreten bzw. umgeknickt. Auch Lackkratzer sind dabei entstanden. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann auf 0.30 bis 3 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

