Polizei Hagen

POL-HA: Handtasche einer Seniorin aus Einkaufswagen entwendet

Hagen (ots)

Vor einem Supermarkt in der Enneper Straße wurde einer 76-Jährigen am Dienstag die Handtasche entwendet. Die Frau wollte gegen 13 Uhr einkaufen und holte sich dafür einen Einkaufswagen, in den sie auch ihre Tasche legte. Die Seniorin aus Wetter wurde anschließend vor dem Geschäft auf Blumen aufmerksam, die sich in einer Auslage befanden. Während sie sich diese anschaute, sei eine unbekannte Frau zu ihr gekommen und habe ihr verschiedene Blumen näher gezeigt. Die 76-Jährige achtete dabei nicht mehr auf den Einkaufwagen. Als sie sich irgendwann umdrehte, bemerkte sie den Diebstahl der Handtasche und verständigte die Polizei.

In der Handtasche befand sich das Portemonnaie der Dame mit Ausweisdokumenten, einer Debitkarte sowie rund 150 Euro Bargeld. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell