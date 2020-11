Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer prallt gegen Fußgängerin

Mit leichten Verletzungen kamen ein Mann und eine Frau nach einem Unfall am Montag in Biberach in ein Krankenhaus.

UlmUlm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr ein Radler in der Riedlinger Straße. Vor dem 36-Jährigen lief eine Passantin. Beiden waren in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Radfahrer klingelte und signalisierte so der Fußgängerin, dass er an ihr vorbeifahren wolle. Die 42-Jährige trat nach rechts. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 36-Jährige. Dennoch prallte er gegen die Passantin. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Krankenwägen brachten den Mann und die Frau in eine Klinik.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++2000484

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell