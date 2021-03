Polizei Hagen

POL-HA: Die Polizei sucht Hinweise - Wer kennt diese sakralen Gegenstände?

Wie bereits berichtet, brachen in dem Zeitraum von Freitag (05.03.2021) bis Samstag (06.03.2021) unbekannte Täter in die St. Johannes Baptist-Kirche in Boele ein. Dabei verschafften sie sich Zugang zu der Sakristei und entwendeten zwei Dosen aus vergoldetem Messing. Die sogenannten Krankenpatenen dienen der Aufbewahrung von Hostien. Sie sind etwa 8cm mal 8cm groß und auf den Deckeln befinden sich Abbildungen von Fischen. Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib der Gegenstände und der möglichen Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei. (sen)

