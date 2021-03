Polizei Hagen

POL-HA: Vermeintliche Dachdecker stehlen Goldring einer 82-Jährigen

Hagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer gaben sich am Montag (15.03.2021) in der Oedenburgstraße als Dachdecker aus und stahlen einen Goldring aus der Wohnung einer 82-Jährigen. Als die Hagenerin gegen 10:45 Uhr den Müll vor die Tür brachte, sprachen sie draußen zwei Männer an. Sie gaben sich als Dachdecker aus und sagten ihr, dass sie von nebenan auf ihr undichtes Dach aufmerksam geworden seien. Die Frau ließ die Männer herein. Während sich einer der Beiden auf den Dachboden begab, begleitete sie den Anderen in den Keller. Im weiteren Verlauf teilten die vermeintlichen Handwerker ihr mit, dass die Reparaturen 1.000 Euro kosten würden. Die Männer bemerkten, dass die Bewohnerin des Hauses bei ihrer Tochter anrief und sagten, dass sie eine Leiter holen müssten. Danach seien sie nicht zurückgekommen. Später stellte die 82-Jährige fest, dass ein Goldring aus dem 1. Obergeschoss gestohlen wurde. Dieser hatte einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Die beiden Männer seien 30 - 40 Jahre alt gewesen, hätten beide dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild gehabt. Sie hätten keine berufstypische Kleidung getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sen)

