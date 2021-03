Polizei Hagen

POL-HA: Nach Fahrscheinkontrolle absichtlich Kontrolleure angehustet

Hagen (ots)

Nach einer Fahrscheinkontrolle am Montag (15.03.2021) hustete eine 30-Jährige absichtlich mit heruntergezogener Maske in Richtung der Kontrolleure. Die Mitarbeiter der Hagener Straßenbahn AG stellten im Bus fest, dass die Hagenerin ohne Fahrschein unterwegs war und riefen in der Badstraße die Polizei hinzu. Die Frau gab während der Überprüfung ihrer Personalien immer wieder an, dass ihr Mann an Corona erkrankt sei. Nach der Kontrolle stiegen die Beamten wieder in den Streifenwagen und konnten erkennen, dass die 30-Jährige ihre Maske herunterzog und absichtlich in die Richtung der Kontrolleure hustete. Diese hatten ihr bereits den Rücken zugedreht. Die Polizisten zeigten die Frau an. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell