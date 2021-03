Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Videothek- Täter erbeuten große Menge an Zigarettenstangen

Lahnstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags suchten drei Einbrecher eine Videothek in der Adolfstraße heim und erbeuteten eine große Menge an Zigarettenstangen. Die Unbekannten hebelten zunächst das zur Straße hin gelegene Eisengitter auf, ehe sie anschließend die Eingangstür aufbrachen. Im Verkaufsraum suchten die Männer dann offenbar zielgerichtet nach Zigarettenstangen. Der Wert ihrer Beute wird auf über 10.000,- EUR geschätzt. Auf Grund der Vielzahl der entwendeten Zigaretten kann davon ausgegangen werden, dass die Täter diese in ein oder mehrere größere Behältnisse verpackt hatten. Die drei Männer sollen von korpulenter Statur gewesen sein. Da sie Mützen und Masken trugen, können keine Angaben zum möglichen Alter gemacht werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben sie den Tatort auch wieder über den Haupteingang zur Adolfstraße hin verlassen Die Tat hat sich zwischen 03.15 und 03.45 Uhr (Montag, 08.03.) ereignet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Tel.-Nr. 02621/913-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell