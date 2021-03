Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zimmerbrand in Waldesch 08.03.21, 12:54 Uhr

Waldesch (ots)

In Waldesch kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus, den die FFW Waldesch löschen konnte. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen bzgl. der Brandursache dauern an. Eine ausführliche Pressemeldung folgt.

