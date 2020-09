Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Junge Ladendiebinnen erwischt (01.09.2020)

Stockach (ots)

Zwei 11-jährige Mädchen wurden am Dienstag gegen 17.45 Uhr im Aach-Center in der Bahnhofstraße beim Ladendiebstahl erwischt. In ihren Taschen, Rucksäcken und einem Puppenwagen konnte weiteres Diebesgut aus 5 anderen Geschäften und eine Diebesgutliste aufgefunden werden. Die Eltern beider Kinder wurden verständigt.

