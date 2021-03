Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenend-Pressemeldung der Polizeiinspektion Boppard vom 05.03.2021 bis 07.03.2021

Boppard (ots)

Morshausen - Sachbeschädigung an Traktor

Auf einem privaten Wiesengelände in der Ehrenburgstraße in Morshausen wurden im Zeitraum vom 27.02.2021 bis 06.03.2021 alle vier Reifen eines dort abgestellten Traktors von bisher unbekanntem Täter beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard unter Tel.: 06742/809-0 oder per Mail an: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell