Polizei Hamburg

POL-HH: 201129-3. Zeugenaufruf nach zwei Überfällen auf Fußgängerinnen

HamburgHamburg (ots)

Tatzeiten: a) 27.11.2020, 19:28 Uhr, b) 27.11.2020, 22:50 Uhr; Tatorte: a) Hamburg-Marienthal, Bahngärten/Bahnhof Wandsbek, b) Hamburg-Barmbek-Süd, Humboldtstraße

Am Freitagabend sind zwei Fußgängerinnen in Marienthal und Barmbek-Süd überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

a) Zunächst wurde eine 55-jährige Frau in einer Unterführung am Bahnhof Wandsbek überfallen. Der bislang unbekannte Täter trat plötzlich von hinten an sie heran und entriss ihr gewaltsam die Handtasche, in der sich Bargeld und persönliche Papiere befanden. Anschließend lief er ins Wandsbeker Gehölz und flüchtete dann mit einem Fahrrad weiter in Richtung Jüthornstraße. Durch die Tat erlitt die Frau leichte Schmerzen an einer Hand, die aber keiner weiteren medizinischen Behandlung bedurften.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wird bislang wie folgt beschrieben:

- etwa 1,75m groß - schlank - trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle, enge Jeans

Das Wandsbeker Raubdezernat (LKA 154) hat die Ermittlungen übernommen.

b) Am späten Freitagabend wurde dann eine 31-jährige Frau überfallen, nachdem sie ihr Auto in der Humboldtstraße abgestellt hatte. Der bislang unbekannte Täter bedrohte sie dabei mit einem Messer. Weil die Frau keine Wertsachen bei sich hatte, nahm der Täter ihre hochwertige Jacke an sich und flüchtete damit in Richtung Beethovenstraße. Verletzt wurde die Frau nicht.

Fahndungsmaßnahmen konnten nicht mehr durchgeführt werden, da die Anzeigenerstattung erst mit einigem Zeitverzug erfolgte.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80m groß - südländisches Erscheinungsbild - dunkle, wellige Haare - breites Gesicht - trug eine schwarze Bomberjacke, eine schwarze Jeans, weiße Schuhe und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

In diesem Fall übernahm das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144) die Ermittlungen.

Hinweise zu den Tätern können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

