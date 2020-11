Polizei Hamburg

POL-HH: 201128-3. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Eva G.

HamburgHamburg (ots)

Zeit: 27.11.2020, 16:20 Uhr; Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Seit dem frühen Samstagnachmittag fahndete die Polizei mit Fotos nach der 15-jährigen Eva G. Die Fahndungsmaßnahmen sind inzwischen erledigt.

Auf die gesonderte Pressemitteilung vom heutigen Tag wird zunächst verwiesen (201128-1.).

Die 15-Jährige wurde heute Abend gegen 19:30 Uhr von Zivilfahndern des Polizeikommissariats 14 in der Hamburger Innenstadt lokalisiert. Die Beamten nahmen sie in Gewahrsam und brachten sie zurück in das Krankenhaus, in dem sie zuletzt untergebracht war.

Die Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

