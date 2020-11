Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Festnahme nach Brand im Restaurant "Landhaus"

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.11.2020 ist es in der Kieler Straße zu einem Brand in einem Hotel/ Gaststättenbetrieb gekommen.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen.

Noch am frühen Freitag Morgen konnte ein 26jähriger Mann als Tatverdächtiger für die mutmaßliche Brandstiftung ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Dieser soll nach Angaben von Zeugen kurz vor dem Ausbruch des Feuers mit einem der Bewohner des Hauses in einen heftigen Streit geraten sein.

Der Beschuldigte, der die Vorwürfe bestritten hat, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung erlassen hat. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Erklärungen werden derzeit nicht abgegeben.

