Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 50-Jährige am Dienstag in Vreden erlitten. Die Vredenerin war mit ihrem Rad im Kreisverkehr der Bahnhofstraße, Winterwyker Straße, Up de Bookholt aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs, als ein 52-Jähriger mit seinem Wagen ihren Weg kreuzte. Der Werner wollte den Kreisverkehr in die Winterwyker Straße verlassen. Es kam zur Kollision, wobei die Radfahrerin zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 500 Euro.

