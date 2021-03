Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruchversuch scheitert

Vreden (ots)

Eine gesplitterte Scheibe sowie weitere Beschädigungen haben Unbekannte an einer Tür zu einem Imbiss hinterlassen. In das Gebäude an der Stadtlohner Straße in Vreden sind sie nicht gelangt. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell