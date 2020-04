Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Fiesta mit gestohlenen Kennzeichen zurückgelassen +++ Zaun aufgeschnitten - Fahrzeugteile abgebaut +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Wer saß am Steuer? - Zeugen bitte melden! +++

Friedberg (ots)

>Karben: Nach Unfall - Fiesta mit gestohlenen Kennzeichen zurückgelassen

Am Donnerstagmorgen meldeten der Polizei gegen 04 Uhr Zeugen einen verunfallt zurückgelassenen, schwarzen Ford. Das Fahrzeug stehe auf einem Kreisverkehr im Bereich Nordumgehung - Burg-Gräfenröder Straße.

Polizeibeamte stellten kurze Zeit später fest, dass die am Fiesta angebrachten Kennzeichen bereits einige Tage zuvor gestohlen worden waren. Der Kleinwagen wurde sichergestellt.

Anhand der Spurenlage vor Ort gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Ford aus Richtung B3 kommend in Richtung Nidderau unterwegs gewesen war. Der Fahrzeugführer (m/w/d) hatte offenbar kurz vor dem Kreisel die Kontrolle verloren, ein Verkehrszeichen umgefahren und war schließlich auf dem Erdhügel zum Stehen gekommen.

Die Polizei in Bad Vilbel bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06101/54600 zu melden.

+++

>Niddatal: Zaun aufgeschnitten - Fahrzeugteile abgebaut Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag (24. März), 10 Uhr und Mittwoch (01. April), 10 Uhr neben Reifen, Felgen, Bremsen, Scheibenwischern, Frontscheinwerfern auch die Auto-Batterie eines auf dem Gelände des Bunker Ilbenstadt abgestellten Audi.

Die Täter hatten zuvor offenbar ein Loch in die dortige Umzäunung geschnitten und waren so auf das Grundstück gelangt. Dann machten sie sich an dem silbernen A4 zu schaffen und schraubten die zuvor genannten Fahrzeugteile ab. Eine allem Anschein nach ebenfalls zum Abtransport bereitgestellte Motorhaube ließen sie vor Ort zurück.

Die Polizei in Friedberg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet möglich Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

+++

>Friedberg: Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr drangen Unbekannt in ein umzäuntes Gartengrundstück in der Kleingartenanlage "Grüne Lunge" ein. Dort hebelten sie zwei Gartenhütten auf und ließen schließlich eine originalverpackte Gehrungssäge mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010 entgegen.

+++

>Florstadt: Wer saß am Steuer? - Zeugen bitte melden!

Am Mittwochabend fuhr laut Zeugenangaben kurz vor 22 Uhr ein weißer Skoda über die Willy-Brand-Straße. Das Fahrzeug geriet aus bisher nicht bekannter Ursache ins Schleudern und prallte in Höhe des dortigen Rewe-Marktes gegen ein Verkehrsschild, wodurch dieses erheblich beschädigt wurde. Anschließend sei der Skoda weggefahren.

Die Polizei in Friedberg sucht nun nach einer möglichen Zeugin, welche an der Unfallstelle ein Auto-Kennzeichen aufgefunden haben soll. Sie hatte dieses wohl im Supermarkt abgegeben. So konnte das flüchtige Fahrzeug bereits ermittelt werden. Derzeit ist jedoch nicht klar, wer zur Unfallzeit am Steuer saß.

Sowohl diese, wie auch potentielle weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Friedberg unter Tel: 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

+++

