Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Rathausstr. 44 (ots)

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen PKW 1er BMW am Mo., 16.03.2020, gegen 17.00 Uhr, auf dem Parkstreifen vor der Bäckerei Pieroth. Am Morgen des 17.03.2020 stellte er einen Schaden an der linken vorderen Stoßstangenecke fest. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den PKW BMW des 23-Jährigen gestreift und anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell