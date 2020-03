Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Windhagen (ots)

Am Montagnachmittag übersah ein PKW Fahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Grundstückseinfahrt in Windhagen, Ot. Stockhausen, eine 81 - jährigen Fußgängerin. Diese wurde vom Fahrzeugheck des PKW mit geringer Geschwindigkeit erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen, die vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt wurden.

