Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streit eskaliert und endet in Messerstecherei

Wittlich (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es in Wittlich auf dem Friedhofsparkplatz in der Kegelbahnstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen und einem 41-jährigen, in dessen Verlauf der 41-jährige ein Messer zog und versuchte auf den Jüngeren einzustechen. Der Jüngere konnte den Angriff abwehren, gelangte an das Messer und stach dem 41-jährigen zwei Mal in den Rückenbereich. Anschließend flüchtete der amtsbekannte Täter in eine nahegelegene Gaststätte und verständigte selbst die Polizei. Bei ihm konnte sowohl das Tatmesser als auch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Sein verletzter Kontrahent entfernte sich ebenfalls vom Tatort in unbekannte Richtung. Anhand der Personenbeschreibung konnte das amtsbekannte 41-jährige Opfer schnell identifiziert und somit im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kurz vor seiner Wohnanschrift durch die Polizei Wittlich angetroffen werden. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren glücklicherweise nicht schwerwiegend. Die Polizei Wittlich hat die Ermittlungen zum Tatablauf aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wittlich unter der 065719260!

Rückfragen bitte an:

